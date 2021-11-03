Видеохостинг Instagram прекратил работать в ряде стран мира. Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложением и сайтом. Об этом пишет Downdetector.

Согласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.

В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда страна западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.