В Instagram произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
Видеохостинг Instagram прекратил работать в ряде стран мира. Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложением и сайтом. Об этом пишет Downdetector.
Согласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.
В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда страна западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.
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