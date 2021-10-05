В понедельник, 4 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Длился он около 7 часов. Причиной стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

Так, люди по всему миру начали сообщать о сбоях в работе Gmail, Tinder, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook и Telegram. В США заявили о сбоях мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, интернет-провайдера Spectrum. Проблемы наблюдались также у банков и авиакомпаний.

Падение акций

Из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов, хотя, вероятно, во вторник подорожание акций позволит ему отыграть потери, по крайней мере отчасти.

Ремонт вручную

В Facebook попробовали вручную перезапустить серверы. Для этого компания направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в Калифорнии.

Сотрудники компании не могли попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.

Спустя шесть часов работа соцсетей начала восстанавливаться.

Самый масштабный сбой

Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

На странице Downdetector в Twitter появилось сообщение:

Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира.

Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

Цукерберг извинился за проблему

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за масштабный сбой.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми.

Сбой в работе сервисов компании не привел к раскрытию данных пользователей Facebook. Также это касается и безопасности Instagram и WhatsApp.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.

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