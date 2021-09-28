На прошлой неделе состоялся выход iOS 15 – новой версии прошивки для iPhone. Однако спустя неделю пользователи обратили внимание, что после обновления смартфонов в их Instagram Stories начал пропадать звук, если переключатель звонка был установлен на беззвучный режим, сообщает The Sun.

На iOS 14 беззвучный режим не отключал остальные звуки на iPhone, а лишь заглушал уведомления о сообщениях и входящие звонки. Но мистическим образом беззвучный режим на iOS 15 отключил все звуки на видео в Instagram.

"Я всегда слушал аудио в Instagram и Youtube, когда мой телефон был на беззвучном режиме. Но после обновления до iOS 15 мне нужно переводить телефон в обычный режим, чтобы слушать аудио в Instagram (сторис и прочие видео) и на Youtube. Кто-нибудь еще сталкивается с этой проблемой?" – сообщил один из "пострадавших" пользователей на Reddit.

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Несколько человек ответили на сообщение Reddit, заявив, что столкнулись с той же проблемой.

Facebook, которому принадлежит Instagram, не подтвердил, связана ли проблема с iOS 15, но признал существование такой проблемы.

Instagram Stories

"Нам известно, что у некоторых людей начались проблемы со звуком в Instagram Stories. Мы работаем, чтобы исправить эту проблему как можно быстрее и приносим извинения за любые неудобства", - прокомментировали в Facebook изданию The Verge.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook скрывал страшную правду о самоубийстве детей. Также недавно в Instagram пропал счетчик лайков и просмотров.

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