Мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
На прошлой неделе состоялся выход iOS 15 – новой версии прошивки для iPhone. Однако спустя неделю пользователи обратили внимание, что после обновления смартфонов в их Instagram Stories начал пропадать звук, если переключатель звонка был установлен на беззвучный режим, сообщает The Sun.
На iOS 14 беззвучный режим не отключал остальные звуки на iPhone, а лишь заглушал уведомления о сообщениях и входящие звонки. Но мистическим образом беззвучный режим на iOS 15 отключил все звуки на видео в Instagram.
"Я всегда слушал аудио в Instagram и Youtube, когда мой телефон был на беззвучном режиме. Но после обновления до iOS 15 мне нужно переводить телефон в обычный режим, чтобы слушать аудио в Instagram (сторис и прочие видео) и на Youtube. Кто-нибудь еще сталкивается с этой проблемой?" – сообщил один из "пострадавших" пользователей на Reddit.
Несколько человек ответили на сообщение Reddit, заявив, что столкнулись с той же проблемой.
Facebook, которому принадлежит Instagram, не подтвердил, связана ли проблема с iOS 15, но признал существование такой проблемы.
Instagram Stories
"Нам известно, что у некоторых людей начались проблемы со звуком в Instagram Stories. Мы работаем, чтобы исправить эту проблему как можно быстрее и приносим извинения за любые неудобства", - прокомментировали в Facebook изданию The Verge.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook скрывал страшную правду о самоубийстве детей. Также недавно в Instagram пропал счетчик лайков и просмотров.
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