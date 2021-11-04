Стала известна причина крушения грузового белорусского самолета Ан-12 под Иркутском, в результате которого погибло 7 человек. Предполагается, что причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил изданию, что авиакатастрофу мог спровоцировать ледяной дождь.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал источник.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.

Известно, что разбившийся самолет белорусской авиакомпании "Гродно" єксплуатировался с 1968 года.



Напомним, что на борту самолета были украинцы. Они погибли, как и другие члены экипажа.