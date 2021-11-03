На борту самолета Ан-12 были двое украинцев - МИД [ Редактировать ]
По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту белорусского разбившегося в России самолета Ан-12 были украинцы. Предварительно, в самолете находились двое граждан.
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293", - написал Николенко в Twitter.
Как ранее сообщалось, на борту Ан-12 авиакомпании "Гродно" могли находиться украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко. Такую информацию предоставляли белорусские издания.
Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.
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