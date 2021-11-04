В гаражом кооперативе Малиновской ОТГ, который находится вблизи населенного пункта Коробочкино Чугуевского района, ребенок пострадал от взрыва пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Всего на месте происшествия перед взрывом находились 5 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Внезапно один из нашел взрывное устройство, выдернул чеку, после чего произошла детонация, вследствие которой у 13-летнего ребенка произошла травматическая ампутация фаланги пальца.

Полицейские установили, что компания из 5 ребят от 9 до 14 лет из села Коробочкино выехали на поля собирать остатки капусты. На территории дачного домовладения один из ребят нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку. В результате произошел взрыв, от которого 13-летний ребенок получил телесные повреждения.

Отмечается, что маленького пострадавшего экстренно госпитализировали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Кроме того, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на строительной площадке в Шевченковском районе столицы, где пострадал 20-летний парень. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.

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