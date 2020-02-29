В Днепре на Рубиновом бульваре, 5 взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Пострадал 7-летний ребенок, ему оторвало руку. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Взрыв произошел в субботу, 29 февраля, около 10:50.

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"Свидетели жуткого инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую. Предварительно, у ребенка очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища", - говорится в сообщении.

На место инцидента также вызвали полицию. Правоохранители и сотрудники ГСЧС иcследовали территорию возле взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

7-летнего мальчика экстренно госпитализировали в больницу на Космической. Он получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость и сейчас находится в реанимации.

Детали происшествия устанавливаются.

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