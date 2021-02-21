Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на строительной площадке в Шевченковском районе столицы, где пострадал 20-летний парень. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования. Парня госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, ранее в Черкасской области в селе Безбородьки, в голову 10-летнего мальчика попала петарда. В результате этого ребенок получил травмы разной степени тяжести.

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