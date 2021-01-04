В Волынской области 38-летний мужчина в ванной комнате собственного дома зажег фитиль петарды Р-23, когда она загорелась он пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась. В результате потерпевшему оторвало два пальца. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел еще вечером 31 декабря, но о нем стало известно только сегодня.

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Полицейские на месте выяснили, что 38-летний мужчина в ванной комнате собственного дома зажег фитиль петарды Р-23. Он пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась.

Вследствие собственного неосторожного обращения с пиротехникой волынянин получил телесные повреждения – ампутацию двух пальцев и рваную рану левой кисти

Стоит отметить, что пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Маневицкой центральной районной больницы.

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Напомним, ранее в Черкасской области в селе Безбородьки, в голову 10-летнего мальчика попала петарда. В результате этого ребенок получил травмы разной степени тяжести.

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