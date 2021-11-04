В четверг, 4 ноября, луганская "Заря" на последних минутах выиграла у болгарской "ЦСКА-Софии" в четвертом туре Лиги конференций. Победа позволила луганчанам на время сравняться по очкам с "Ромой".

Первый опасный момент возник лишь в середине тайма.

Во втором тайме игра немного оживилась. Причем игроки "Зари" могли "привезти" себе гол из-за собственных ошибок. Благо, обошлось. А решилось все на последних минутах. Помогли иранские легионеры "Зари". Сперва на 87-й минуте Шахаб сместился с правого фланга и пробил в ближний угол, что застало врасплох вратаря соперников - 1:0.

А уже на пятой компенсированной минуте финальную точку поставил Саядманеш, отправив мяч уже в пустые ворота после передачи того же Шахаба - 2:0.

Победа позволила луганчанам на время сравняться с "Ромой". У обоих клубов по 6 очков. Правда, римляне сегодня еще играют свой матч против "Буде-Глимта", который с семью баллами лидирует в группе C.​

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