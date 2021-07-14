УЕФА объявил лучший гол Евро-2020 [ Редактировать ]
УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы по футболу по результатам голосования среди болельщиков.
Зрители признали лучшим голом турнира авторства форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0), пишет ua-football.com.
Ранее мы писали о том, что лучший игрок Евро-2020 переходит в "ПСЖ". На Евро-2020 Доннарумма провел 7 матчей и пропустил 4 мяча. Он обеспечил своей команде победы в двух сериях пенальти - в полуфинале против испанцев и в финале против англичан. В общей сложности он провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока Евро-2020.
Также сообщалось, что гол украинского форварда на Евро-2020 попал в престижную номинацию.
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