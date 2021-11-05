17-летний парень заснял на видео, как насилует мальчика и разослал видео друзьям [ Редактировать ]
В Черновицкой области 17-летний парень пригласил к себе в гости 9-летнего мальчика, изнасиловал его и снял это на видео. Получившийся ролик он разослал друзьям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, инцидент произошел весной прошлого года.
Ювенальные прокуроры Черновицкой окружной и областной прокуратур в судах первой и апелляционной инстанций доказали вину 17-летнего юноши в изнасиловании малолетнего ребенка, а также изготовлении и распространении видеоматериала, содержащего признаки детской порнографии.
Коллегия судей апелляционного суда согласилось с наказанием, которое определил суд первой инстанции - шесть лет лишения свободы.
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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