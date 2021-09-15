В Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

14 сентября в полицию обратилась 63-летняя жительница одного из районов Закарпатья и пожаловалась, что ее 14-летнюю внучку изнасиловали. Преступление произошло еще 24 августа, на День независимости, однако девочка рассказала о надругательстве только сейчас.

Полицейские выяснили, что к этому причастны двое 15-летних парней и один 14-летний - односельчане потерпевшей. Им уже сообщили о подозрении, решается вопрос о заключении их под стражу.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы. Потерпевшей оказывают необходимую помощь медики и психологи.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Херсоном уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку - внучку своей сожительницы.