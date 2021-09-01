В Донецкой области будут судить мужчину, который в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

13 июня 2021 года около 23:00 житель Волновахского района вместе со знакомыми и родственниками праздновал во дворе собственного частного домовладения свой день рождения - ему исполнилось 24 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, именинник заманил в спальню 13-летнюю гостью и "совершил в отношении нее действия сексуального характера".

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Обесчещенная девочка дома обо всем рассказала своей матери, которая обратилась в полицию с заявлением. Уже на следующее утро злоумышленника задержали полицейские.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 152 УКУ - "совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигла 14 лет". Ему грозит до 15 лет заключения.

Как сообщали "Подробности", экс-солистка "Тату" призналась, что ее изнасиловали в 11 лет.