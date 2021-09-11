В Херсонской области уголовник изнасиловали 12-летнюю девочку. По дикому стечению обсторятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки. Об этом сообщает областная полиция.

О пропаже школьницы вечером 10 сентября сообщила ее мать, жительница Белозерской территориальной общины. Она рассказала, что очевидцы видели, как около 18:00 ее несовершеннолетняя дочь села в автомобиль "ВАЗ-2101" синего цвета и с того времени не выходила на связь.

Полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами. Около 6:30 полицейские заметили подозрительную машину возле соседнего села.

Началась погоня, водитель синих "Жигулей" пытался скрыться проселочными дорогами. Когда беглец понял, оторваться не получается, бросил машину и попытался скрыться в камышах возле водоема. Там его и задержали.

В брошенном автомобиле полицейские нашли пропавшую девочку. Она рассказала, что мужчина заманил ее в автомобиль, вывез за село и изнасиловал. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила надругательство над ребенком.

51-летний злоумышленник оказался членом семьи девочки - он является сожителем ее бабушки. Как оказалось, ранее мужчина был судим за изнасилование. Он признался, что в целях конспирации отключил и свой телефон, и своей жертвы.

За изнасилование ребенка преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали, что под Донецком парень в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю девочку.