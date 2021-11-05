"Украина вышла на пик волны СОVID-19" - Ляшко [ Редактировать ]
В Украине наблюдается стабилизация пандемии коронавируса на высоких цифрах заболеваемости. По показателям страна уже достигла пика этой волны. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее в Украине, по его словам, заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.
Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
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