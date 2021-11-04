Кто из выздоровевших от коронавируса не сможет получить сертификат [ Редактировать ]
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В Украине на следующей неделе заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Получить его смогут лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования.
Сертификат о выздоровлении смогут получить те граждане, у которых врач установил диагноз COVID-19 после запуска этого документа. Те кто болел в 2020 или ранее в 2021 году, получить сертификат не смогут.
Кроме того, для получения цифрового сертификата о выздоровлении врач обязательно должен внести информацию о диагнозе в электронную систему здравоохранения.
То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - загрузить сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
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