В Украине на следующей неделе заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Получить его смогут лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования.

Сертификат о выздоровлении смогут получить те граждане, у которых врач установил диагноз COVID-19 после запуска этого документа. Те кто болел в 2020 или ранее в 2021 году, получить сертификат не смогут.

Кроме того, для получения цифрового сертификата о выздоровлении врач обязательно должен внести информацию о диагнозе в электронную систему здравоохранения.

То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - загрузить сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством.

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