Врач-педиатр Евгений Комаровский предостерег от массового использования противовирусных препаратов в сезон ОРВИ, когда многие взрослые и дети болеют респираторными заболеваниями.

Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус", - заявил известный украинский педиатр.

Он добавил, что есть лекарства от гриппа или ВИЧ, но это очень сильные препараты, которые токсичны и их применяют только в критических ситуациях, когда человек может умереть.

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Комаровский также отметил, что все, что рекламируют, как средства от ОРВИ, являются "фуфломицинами".

Врач заявил, что дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год, и их организм способен справиться с заболеванием сам.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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