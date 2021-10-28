Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский оценил включение сладостей в детский рацион. Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

По словам врача, употребление сладкого можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.

"Он должен побегать, попрыгать, выплеснуть энергию. Тогда в сладком нет ничего страшного. Но если дети сидят в смартфонах – это не предусматривает расход энергии", – заявил Комаровский.

Педиатр признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей - гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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