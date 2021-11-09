Американский актер Дин Стоквелл умер в возрасте 85 лет. Его представители сообщили Variety, что смерть звезды сериала "Квантовый скачок" была мирной - он скончался во сне у себя дома.

Карьера Дина Стоквелла длилась более 70 лет. Среди его самых известных ролей - Эл из фантастического сериала "Квантовый скачок", доктор Юэ из "Дюны" Дэвида Линча, наркодиллер Бен из фильма "Синий бархат", Джон Кэвил из сериала "Звездный крейсер "Галактика", полковник Грэт из "Звездного пути: Энтерпрайз".

Стоквелл родился в 1936 году и начал сниматься в кино в возрасте 7 лет. Уже через 4 года он получил премию "Золотой глобус" как лучший начинающий актер за роль в фильме "Джентльменское соглашение".

Международная известность пришла к актеру в 1980-х благодаря яркой роли адмирала Эла Калавичи в сериале "Квантовый скачок".

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За нее он неоднократно номинировался на премию "Эмми", а в 1990 году был удостоен награды "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале. 29 февраля 1992 года Стоквелл получил звезду на Аллее славы Голливуда.

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