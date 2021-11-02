Умер звезда сериала "Бригада" [ Редактировать ]
Во вторник, 2 ноября, стало известно, что умер российский актер Дмитрий Гуменецкий. Он стал известен после того, как сыграл охранника Шмидта в сериале "Бригада". До этого он не был профессиональным актером, служил в МВД, являлся майором спецназа.
Артист также успел отметиться ролями в фильмах "Нежный возраст", "Бумер" и "Цена жизни". Однако в дальнейшем в его судьбе наступил сложный период. В 2016 году Дмитрия Гуменецкого осудили за хранение крупной партии наркотиков. Преступление было совершено из-за тяжелого материального положения.
Гуменецкий боролся с онкологическим заболеванием. Ему было 49 лет.
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