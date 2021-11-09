"О профессионалах пока не думаем": чемпион мира по боксу Захареев рассказал о планах на будущее (видео) [ Редактировать ]
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19-летний боксер из Белгород-Днестровского Юрий Захареев, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия), пока не собирается переходить в профессионалы. О знаковой победе и планах на будущее спортсмен рассказал в интервью ХSport.
Напомним, Юрий Захареев стал лучшим в весовой категории до 71 кг.
Эмоции отличные, поскольку мы туда ехали за первым местом, готовились к этому и показали хороший результат... Я первый, кто смог в таком возрасте поехать и победить.
Сложнейшим чемпион назвал четвертьфинальный бой с представителем Казахстана Асланбеком Шимбергеновым.
Самым сложным был бой с казахом. Он был выше меня, с длинными руками, непредсказуем и его было тяжело прочитать, но к нему мы также нашли подход... Готовились очень долго. Были сборы в Конча-Заспе, были три тренировки в день, мы готовились, тренер смотрел соперников и затем мы с ним нарабатывали наработки, и под каждого соперника нашли ключик.
Юрий Захареев поделился, что его следующая цель - Олимпиада-2024 в Париже. После нее можно будет получать и о карьере профессионального боксера.
Из промоутеров никто к нам еще не обращался. О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Украина завоевала только одну медаль. "Серебро" привез домой Александр Хижняк, уступивший в финале бразильцу Эберту.
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