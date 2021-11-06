В столице Сербии Белграде прошел чемпионат мира по боксу. 19-летний украинец Юрий Захареев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

В финале чемпионата Захареев встретился с российским боксером Вадимом Мусаевым. Он уверено провел все три раунда и выиграл. Судьи единогласно отдали ему победу.

Захареев стал единственным украинским боксером, который сумел завоевать "золото" на чемпионате мира-2021 в Сербии.

На пути к финалу украинец одержал пять побед, в том числе выиграл поединки у двух бывших чемпионов мира.

Юрий родился в Авдеевке. Сейчас живет в Белгород-Днестровском.

Он выступает в первой средней весовой категории.

Кроме свежего титула чемпиона мира, у Захареева за плечами победы в чемпионате Европы среди юношей и среди юниоров. На сегодняшний день, Юрий не потерпел ни одного поражения в боксерской карьере - из 16 боев он все выиграл.

Напомним, недавно женился чемпион мира по боксу и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк.

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