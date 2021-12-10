Нормандский формат и переговорный процесс Россия завели в тупик. Москва отказывается признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего нормандского саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах", - говорится в заявлении ЕС в ОБСЕ.

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на совете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Напомним, что в июле 2021 года Зеленский подписал закон, который разрешает не штрафовать за нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины. Ранее за выезд из ОРДЛО через Россию штрафовали на сумму от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.