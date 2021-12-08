Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти самопровозглашенных "республик" на Донбассе открыть перед рождественскими и новогодними праздниками пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы люди могли посетить своих близких. Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

У нас на нашей стороне, на территории, которую контролирует украинская власть, эти КПВВ (контрольные пункты въезда - выезда на линии соприкосновения в Донбассе - ред.ю) готовы полностью, все административные услуги на европейском уровне. Мы ожидаем, что на той стороне, на стороне оккупационных войск, они также откроют возможность, чтобы люди могли пересекать эти территории. Особенно сейчас, перед Рождеством и перед новогодними праздниками.

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Напомним, что в июле 2021 года Зеленский подписал закон, который разрешает не штрафовать за нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины. Ранее за выезд из ОРДЛО через Россию штрафовали на сумму от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

Как сообщали "Подробности", с 7 декабря Украина изменила правила поездок в оккупированный Крым.