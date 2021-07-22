Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1583-ІХ, который разрешает временно не штрафовать за нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ не будут применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера.

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Ранее штраф за выезд из ОРДЛО через Россию штрафовали на сумму от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из "ЛДНР" через Россию, влекли за собой штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Могут не бояться штрафа те украинцы, кто отправился на оккупированные территории по следующим причинам:

возвращение к месту проживания граждан Украины и членов их семей;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

покупка лекарств или прохождение лечения;

выезд с временно оккупированной территории Украины лица с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение КПВВ ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

вступление в права наследства.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ранее сообщалось о том, что из "ДНР" перестали выпускать детей старше 14 лет без паспортов.

Напомним, что из-за коронавируса оккупационная администрация Крыма изменила правила въезда на полуостров для иностранцев, к которым там причисляют и украинцев.