До чотирьох зросла кількість загиблих унаслідок вибуху на Сицилії. Іще п'ятьох людей вважають зниклими безвісти. Рятувальники й далі розбирають завали. Нагадаю, в суботу в місті Равануза вибух зруйнував три житлові будинки. Іще чотири прилеглі будівлі - пошкоджені. За попередніми даними, там стався витік газу.

Філіппо Барбера, священник: