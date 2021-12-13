У Сицилії стався витік газу, четверо людей загинули [ Редактировать ]
До чотирьох зросла кількість загиблих унаслідок вибуху на Сицилії. Іще п'ятьох людей вважають зниклими безвісти. Рятувальники й далі розбирають завали. Нагадаю, в суботу в місті Равануза вибух зруйнував три житлові будинки. Іще чотири прилеглі будівлі - пошкоджені. За попередніми даними, там стався витік газу.
Філіппо Барбера, священник:
Ми почули гучний тріск, одразу відчинилися двері й посипалися вікна. Ми не розуміли, що сталося. Перервали службу та кинулися на поміч. Коли підбігли до місця вибуху, все було охоплене полум'ям. Рятувальники прибули миттєво. Сказали - витік газу.
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