В Славянске пьяный мужчина угнал автобус и отправился колесить по Донецкой области. В Дружковке он сбил велосипедиста и сбежал с места аварии. Об этом сообщает Нацполиция.

Вечером 20 декабря правоохранители получили информацию о том, что работник автотранспортного предприятия угнал автобус "Богдан". Полицейские разослали ориентировку на все блокпосты, автопатрули, железнодорожные и автовокзалы.

Через час автобус заметили в Дружковке. Свидетели рассказали, что водитель сбил 21-летнего велосипедиста (он чудом не пострадал) и скрылся.

Полицейские задержали угонщика в Константиновке. Им оказался 31-летний житель Славянска. Против него начато расследование по ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством".

Кроме того, в отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения (ст.130 КУоАП) и без водительских прав (ст.126 КУоАП). О мотивах водителя не сообщается.

Напомним, что на днях огонь уничтожил пассажирский автобус под Киевом.