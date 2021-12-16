В городе Ирпень, который находится в Киевской области, на дороге случился пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев-Оперативный".

К сожалению, маршрутное такси выгорело дотла. Транспортное средство двигалось по маршруту из города Ирпень в столицу Украины Киев.

Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень-Киев.

Отмечается, что пожар попал на камеру видеорегистратора. Очевидцы сообщают, что спасатели прибыли на место пожара быстро, но автобус полностью сгорел.

Читайте также, в Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки, пассажирский автобус съехал с дороги.

Кроме того, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали 11 человек, в автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей, вследствие ДТП водителю и десяти пассажирам оказывали помощь в больнице.

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