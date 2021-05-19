В Славянске Донецкой области сотрудники ГБР задержали судью Донецкого окружного административного суда, который вымогал взятку у бизнесмена. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Харьковская областная прокуратура сообщает, что в декабре 2020 года задержанный судья был в Харькове. Он рассказал директору частного предприятия о своих связях в Кассационном суде Верховного Суда. И предложил за $30 тыс. решить вопросы в судах:

отмена Верховным Судом решения Хозяйственного суда Донецкой области;

постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда и, как следствие, возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

18 мая судью задержали в Славянске во время получения денег.

Ему вменяют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Если его вину докажут в суде, он может сесть в тюрьму на срок до 8 лет.

Решается вопрос о сообщении судьи о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, что НАБУ нашло у брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, задержанного на взятке, сейфы с валютой и антиквариат.