В Мелитополе Запорожской области в ночь на 11 января произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.

Авария произошла в 1:40 ночи на проспекте Богдана Хмельницкого. Водитель Chevrolet Cruze на огромной скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что машину буквально разорвало пополам. 36-летний водитель и его 31-летняя пассажирка погибли на месте. Спасателям пришлось вырезать из тела из груды металлолома, в которую превратился автомобиль.

Изданию "Телеграф" удалось выяснить, что за рулем автомобиля находится сотрудник Мелитопольского райотдела полиции. Вместе с ним в салоне находилась супруга. Был ли полицейский трезв - покажет судебно-медицинская экспертиза.

В полиции Запорожской области подтвердили, что погиб их сотрудник - капитан полиции Иван Елисеев.

Напомним, что утром 11 января в дорожной аварии погиб член национальной сборной Турции по футболу Ахмет Чалык.