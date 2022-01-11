В Мелитополе в страшном ДТП погиб полицейский с женой (фото) [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области в ночь на 11 января произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС.
Авария произошла в 1:40 ночи на проспекте Богдана Хмельницкого. Водитель Chevrolet Cruze на огромной скорости слетел с дороги и врезался в дерево.
Удар был такой силы, что машину буквально разорвало пополам. 36-летний водитель и его 31-летняя пассажирка погибли на месте. Спасателям пришлось вырезать из тела из груды металлолома, в которую превратился автомобиль.
Изданию "Телеграф" удалось выяснить, что за рулем автомобиля находится сотрудник Мелитопольского райотдела полиции. Вместе с ним в салоне находилась супруга. Был ли полицейский трезв - покажет судебно-медицинская экспертиза.
В полиции Запорожской области подтвердили, что погиб их сотрудник - капитан полиции Иван Елисеев.
Напомним, что утром 11 января в дорожной аварии погиб член национальной сборной Турции по футболу Ахмет Чалык.
по теме
В Полтавской области пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ" выехал на лед, в результате чего машина провалилась и утонула. Инцидент произошел 9 января на реке Псел, сообщает пресс-служба Нацполиции
Водійку довелося діставати рятувальникам.
Авария произошла в 8:00 29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района. 39-летний водитель "ГАЗ-2752" выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, где его протаранил скоростной электропоезд сообщением Блызнюки - Харьков
Сообщение о пожаре спасатели получили 29 декабря в 8:58. Огонь охватил складское посещение на улице Ломоносова. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит склад готовой мебели на общей площади 500 кв.м
Авария произошла в среду, 29 декабря, в 11:56 на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района. Легковой автомобиль Toyota, за рулем легкового авто находилась 42-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Газель"