Бывший футболист турецкого "Галатасарая" Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Портал Yeni Safak Spor сообщает, что, футболист погиб в результате ДТП в Анкаре.

Авария произошла утром 11 января. Чалык не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

Футболист находился в салоне один. В феврале Чалык собирался жениться, он приехал в Анкару на церемонию бракосочетания.

Чалык выступал за "Галатасарай" с 2017 по 2020 год, проведя 56 матчей и забив три гола. В составе клуба защитник дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

В 2020 году он перешел в ФК "Коньяспор", занимающий в чемпионате Турции второе место. В составе сборной Турции Чалык провел восемь матчей, забив один мяч.

Напомним, что в ноябре 2021 года в ДТП погиб бывший главный тренер львовского "Руха" и ивано-франковского "Прикарпатья" Руслан Мостовой.