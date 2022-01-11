Футболист сборной Турции погиб в ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Коньяспор"
Бывший футболист турецкого "Галатасарая" Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Портал Yeni Safak Spor сообщает, что, футболист погиб в результате ДТП в Анкаре.
Авария произошла утром 11 января. Чалык не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
Футболист находился в салоне один. В феврале Чалык собирался жениться, он приехал в Анкару на церемонию бракосочетания.
Чалык выступал за "Галатасарай" с 2017 по 2020 год, проведя 56 матчей и забив три гола. В составе клуба защитник дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.
В 2020 году он перешел в ФК "Коньяспор", занимающий в чемпионате Турции второе место. В составе сборной Турции Чалык провел восемь матчей, забив один мяч.
Напомним, что в ноябре 2021 года в ДТП погиб бывший главный тренер львовского "Руха" и ивано-франковского "Прикарпатья" Руслан Мостовой.
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