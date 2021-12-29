В Мелитополе Запорожской области сильный пожар уничтожил склад готовой мебели. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре спасатели получили 29 декабря в 8:58. Огонь охватил складское посещение на улице Ломоносова. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит склад готовой мебели на общей площади 500 кв.м.

Благодаря правильно выбранному решающему направлению бойцам ГСЧС удалось потушить пожар в тех масштабах, которые он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, а также предотвратить распространение огня на рядом расположенные здания.

В 09:50 спасатели полностью ликвидировали пожар и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. В тушении огня принимали участие 8 единиц спецтехники и 21 человек личного состава.

Напомним, что на выходных в Мартусовке под Киевом пожар уничтожил местную пилораму.