Переговоры НАТО-Россия: представитель США назвала главные темы [ Редактировать ]
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В среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО. Об этом сообщил журналист издания CBS News в Twitter.
По словам постоянного представителя США в НАТО Джулианы Смит, стороны обсудят уменьшение рисков, военную прозрачность и контроль над вооружением.
По словам Смит, ни НАТО, ни США не планируют обсуждать сокращение или же закрытие дверей в Альянс.
Я думаю, когда вы разговариваете с союзниками по НАТО, с точки зрения консенсуса за столом становится ясно одно: этот альянс не собирается откатывать время назад и возвращаться в совсем другую эпоху.
В то же время постоянный представитель США в НАТО отметила, что последствия для России в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины - остаются неизменными.
Я не думаю, что кто-то из нас настроен особенно оптимистично. Я не думаю, что кто - то из нас настроен особенно пессимистично.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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