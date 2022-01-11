Во вторник, 11января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Украина приветствует намерения США и других членов НАТО в переговорах с Россией снизить уровень напряжения и доверяет своим международным партнерам. Об этом сообщает "Укринформ".

В этой ситуации можем только приветствовать намерения и усилия США, НАТО и России снизить уровень напряжения и решить все спорные вопросы за переговорным столом. Что касается части Украины в этих переговорах, у нас есть доверие к нашим партнерам и к их словам о том, что никакого решения относительно судьбы Украины за нашей спиной принимать не будут.

По его словам, Украины находится на постоянной связи на разных уровнях с администрацией президента США Джо Байденом.

Также перед Советом Россия-НАТО состоялась комиссия Украина-НАТО, где украинская делегация имела возможность предоставить свои аргументы, оговорки.

И в ответ услышать поддержку, кстати, абсолютно всех 30 членов Альянса.

Украина готова к поиску в разных форматах путей мирного урегулирования на востоке и вместе с Францией и Германией ожидает от России выполнения решений парижского саммита и организации новой нормандской встречи.

Украина заинтересована как можно быстрее разрешить конфликт на востоке, причем мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах - и в новых, и в реанимированных старых.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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