У Путина рассказали итоги переговоров с Байденом [ Редактировать ]
Во вторник, 7 декабря, состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Речь, в первую очередь, шла об Украине, возможности ее вступления в НАТО и антироссийских санкциях, которые будут введены в случае эскалации.
Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров между лидерами двух государств.
Отмечается, что основной темой разговора была Украина. Путин обвинил Киев в ведении якобы деструктивной политики, направленной "на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей в "Нормандском формате".
Джо Байден со своей стороны обратил внимание на угрожающий характер передвижений войск РФ в непосредственной близости от украинских границ и пригрозил Путину санкциями, которые США и страны-союзники применят в случае эскалации.
Путин заявил Байдену, что Россия серьезно заинтересована в получении твердых, юридически зафиксированных гарантий о не расширении Североатлантического альянса на Восток и упомянул об "опасных попытках НАТО освоения украинской территории".
Также лидер РФ предложил американскому президенту отменить все имеющиеся ограничения в отношении функционирование посольств.
В Кремле отметили, что беседа глав двух государств "носила откровенный и деловой характер".
Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
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