Во вторник, 7 декабря, состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Речь, в первую очередь, шла об Украине, возможности ее вступления в НАТО и антироссийских санкциях, которые будут введены в случае эскалации.

Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров между лидерами двух государств.

Отмечается, что основной темой разговора была Украина. Путин обвинил Киев в ведении якобы деструктивной политики, направленной "на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей в "Нормандском формате".



Джо Байден со своей стороны обратил внимание на угрожающий характер передвижений войск РФ в непосредственной близости от украинских границ и пригрозил Путину санкциями, которые США и страны-союзники применят в случае эскалации.

Путин заявил Байдену, что Россия серьезно заинтересована в получении твердых, юридически зафиксированных гарантий о не расширении Североатлантического альянса на Восток и упомянул об "опасных попытках НАТО освоения украинской территории".

Также лидер РФ предложил американскому президенту отменить все имеющиеся ограничения в отношении функционирование посольств.



В Кремле отметили, что беседа глав двух государств "носила откровенный и деловой характер".

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.