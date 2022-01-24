Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море на учения [ Редактировать ]
В понедельник, 24 января, Россия проводит морские учения. Об этом сообщает "РИА Новости".
Так, в назначенные районы моря для отработки задач боевой подготовки вышли 20 кораблей и судов Балтийского флота.
20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.
В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.
Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.
Ранее сообщали, что Россия провела военные учения в Черном море с привлечением около 10 экипажей самолетов, а также кораблей.
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