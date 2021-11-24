Россия провела военные учения в Черном море с привлечением около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

Во время учений два истребителя России тренировались "наносить удары по кораблям в акватории моря".

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

Были привлечены патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

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Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов было отработки экипажами совместных действий при "нанесении удара по надводным целям противника". Летчики истребителей во время учений "отработали задачи по отражению нападения воздушного противника" на военно-морскую базу.

Также они "практиковались" в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.

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