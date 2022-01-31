Фьюри назвал имя следующего соперника [ Редактировать ]
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника. Об этом сообщает Тайсон Фьюри в Twitter.
"Цыганский король" объявил, что свой следующий бой проведет против Диллиана Уайта.
Кто еще не может дождаться боя. Лучшие из Британии.
Промоутерская компания "Queensberry" Фрэнка Уоррена со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла торги на проведение поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.
Бой Фьюри-Вайт должен пройти 23 апреля в Великобритании.
Напомним, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим версиям (WBA, IBF и WBO) владеет украинец Александр Усик.
Ранее представители Усика спрогнозировали, когда может состояться объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира межу украинцем и британцем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBA Леннокс Льюис прокомментировал слухи о возможной отмене боя Александра Усика - Энтони Джошуа
В Китае организаторы Олимпийских игр в Пекине сообщили о новых случаях заболеваемости коронавирусом
Вночі його тіло виявив перехожий й викликав поліцію.
В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис
Тамтешні фермери ретельно відбирають пташенят для розведення і подальших змагань. Оглядають крила, дзьоб і лапи.