Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника. Об этом сообщает Тайсон Фьюри в Twitter.

"Цыганский король" объявил, что свой следующий бой проведет против Диллиана Уайта.

Кто еще не может дождаться боя. Лучшие из Британии.

Промоутерская компания "Queensberry" Фрэнка Уоррена со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла торги на проведение поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Бой Фьюри-Вайт должен пройти 23 апреля в Великобритании.

Напомним, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим версиям (WBA, IBF и WBO) владеет украинец Александр Усик.

Ранее представители Усика спрогнозировали, когда может состояться объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира межу украинцем и британцем.

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