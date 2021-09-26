Украинец Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Он вырвал победу у британца Энтони Джошуа буквально на последних секундах боя, который проходил в Лондоне.

Оценки судей: 117:112, 116:112 и 115:113 в пользу украинского боксера.

AJ lucky as hell he didn't get knocked out in the final seconds. Usyk dominated the fight and should get the easy decision win. #JoshuaUsyk pic.twitter.com/akKIWzsDwS — WG (@NvictusManeo) September 25, 2021

34-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где до Джошуа пока провел только один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. Таким образом на профессиональном ринге Усик провел 19 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).

31-летний Энтони Джошуа за свою профессиональную карьеру провел 26 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 2 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису и теперь украинцу). Как и Усик, он является олимпийским чемпионом по боксу 2012 года.

Ранее "Подробности" писали о том, сколько Усик и Джошуа заработают за бой.