Украинец Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Он вырвал победу у британца Энтони Джошуа буквально на последних секундах боя, который проходил в Лондоне.

Оценки судей: 117:112, 116:112 и 115:113 в пользу украинского боксера.

AJ lucky as hell he didn't get knocked out in the final seconds. Usyk dominated the fight and should get the easy decision win. #JoshuaUsyk pic.twitter.com/akKIWzsDwS