Кто станет следующим соперником Фьюри [ Редактировать ]
Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт. Так решил Всемирный боксерский совет, который назначил поединок британского боксера против временного чемпиона и обязательного претендента.
WBC объявляет о начале свободных переговоров в соответствии с правилами относительно обязательной защиты между чемпионом Тайсоном Фьюри и временным чемпионом Диллианом Уайтом.
Напомним, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим версиям (WBA, IBF и WBO) владеет украинец Александр Усик.
Ранее представители Усика спрогнозировали, когда может состояться объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира межу украинцем и британцем.
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