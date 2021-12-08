Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт. Так решил Всемирный боксерский совет, который назначил поединок британского боксера против временного чемпиона и обязательного претендента.

WBC объявляет о начале свободных переговоров в соответствии с правилами относительно обязательной защиты между чемпионом Тайсоном Фьюри и временным чемпионом Диллианом Уайтом.

Напомним, что титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим версиям (WBA, IBF и WBO) владеет украинец Александр Усик.

Ранее представители Усика спрогнозировали, когда может состояться объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира межу украинцем и британцем.

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