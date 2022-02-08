Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежды на то, что "нормандская встреча" советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров. Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, Киев рассчитывает, что саммит может пройти в ближайшее время.

Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем провести переговоры лидеров. Надеемся, переговоры в Берлине (политических советников, - ред.) приблизят нас к саммиту "Норманди".

Напомним, что 8 февраля прошла встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Смотрите первые подробности переговоров.

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