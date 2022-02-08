Во вторник, 8 февраля, в Киеве прошла встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там Макрон провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Что сказал Зеленский:

общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,

необходимость экономической поддержки Украины,

в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".

Что сказал Макрон:

С 2014 года украинцы защищают свою Родину,

Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,

Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения.

Встреча Путина и Макрона

Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Была сделка?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.

Как сообщали "Подробности", по итогам встречи с Анналеной Бербок Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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