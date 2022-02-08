Отмена встречи Зеленского и Бербока: в МИД опровергли заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 8 февраля, телеканал CNN сообщил, что якобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок была отменена из-за разногласий относительно предоставления оружия. Министерство иностранных дел Украины это опровергает, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, эта информация не соответствует действительности.
Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности.
Николенко отметил, что сегодня Киев превратился в мировой дипломатический центр.
Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины.
Как сообщали "Подробности", по итогам встречи с Анналеной Бербок Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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