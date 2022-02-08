Зеленский ответил Путину на слова "нравится не нравится - терпи, моя красавица" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, который накануне заявил, что "нравится не нравится - терпи, моя красавица", имея в виду необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.
Зеленский заявил, что ответит на русском языке, чтобы "автор афоризма понял мой ответ".
Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" - это уже перебор небольшой.
Также Зеленский добавил, что Украина "терпелива, потому что это мудрость".
Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении - мудрость.
Ранее за фразу Путина "нравится не нравится - терпи, моя красавица" пришлось объясняться его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Журналисты спросили его - знает ли он, что эти слова похожи на строку матерной песни группы "Красная плесень".
Песков ответил, что, как и Путин, не знаком с творчеством "Красной плесени", и, по его мнению, музыканты могли позаимствовать эту фразу из русского фольклора.
Напомним, что по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса.
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