Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, который накануне заявил, что "нравится не нравится - терпи, моя красавица", имея в виду необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Зеленский заявил, что ответит на русском языке, чтобы "автор афоризма понял мой ответ".

Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" - это уже перебор небольшой.

Также Зеленский добавил, что Украина "терпелива, потому что это мудрость".

Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении - мудрость.

Ранее за фразу Путина "нравится не нравится - терпи, моя красавица" пришлось объясняться его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Журналисты спросили его - знает ли он, что эти слова похожи на строку матерной песни группы "Красная плесень".

Песков ответил, что, как и Путин, не знаком с творчеством "Красной плесени", и, по его мнению, музыканты могли позаимствовать эту фразу из русского фольклора.

Напомним, что по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса.