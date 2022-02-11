В России ждут от Украины выполнения "джентльменского соглашения" [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, станут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.
Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам почти 9-часовых переговоров в Берлине.
"Посмотрим, как Украина будет выполнять джентльменское соглашение словесное о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться. Если возникнут разногласия для того, чтобы содействовать их преодолению в Контактной группе", - сказал Козак.
Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров "нормандского формата", которая продолжалась почти девять часов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" - за нинішніх обставин - вважають малоймовірною в уряді Австрії.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, который накануне заявил, что "нравится не нравится - терпи, моя красавица", имея в виду необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям
Новые международные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину будут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров в Кремле заключили сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины. Она предусматривает вывод 30 тыс. российских военных из Беларуси после завершения российско-белорусских учений, намеченных на 10-20 февраля
Вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения. Воодушевляющий призыв глава украинского МИДа написал в своем Twitter