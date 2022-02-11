Проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, станут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.

Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам почти 9-часовых переговоров в Берлине.

"Посмотрим, как Украина будет выполнять джентльменское соглашение словесное о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться. Если возникнут разногласия для того, чтобы содействовать их преодолению в Контактной группе", - сказал Козак.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров "нормандского формата", которая продолжалась почти девять часов.

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