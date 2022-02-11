Ермак рассказал о ситуации на границе Украины [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в "нормандском формате".
Об этом Ермак сообщил на брифинге, после встречи "нормандских советников".
"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины - ред.), - сказал Ермак.
При этом глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.
"Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры. Все согласились с тем, что необходимо разблокировать ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Мы не смогли дойти до какого-либо общего документа", - сказал Ермак.
По его словам, советники "нормандской четверки" снова могут встретиться в ближайшее время.
Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов.
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