Президент Украины Владимир Зеленский завершил переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в Twitter.

По словам главы государства, такое решение было принято в связи с тем, что Владимир Путин заверил Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании "ЛДНР".

В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Отмечается, что он также сообщил, что по итогам заседания Совбеза РФ созвал СНБО. Заседание официально началось в 20:00.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогу телефонных переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном было принято решение созвать срочное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.