Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Таким образом, Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлля Макрона в процесс деэскалации.

Читайте также, Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги важного политического дня. Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество различных актуальных вопросов.