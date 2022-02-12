Макрон и Зеленский провели телефонный разговор: что обсуждали [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
Таким образом, Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.
Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлля Макрона в процесс деэскалации.
Читайте также, Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги важного политического дня. Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество различных актуальных вопросов.
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