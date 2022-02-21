Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести мирные переговоры в новом формате. В него будут входить пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По его словам, именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.

Напомним, Путин и Макрон 20 февраля обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились о заседании ТКГ по Донбассу.

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